Ботин вернулся в «Динамо-ЛО»

Доигровщик Антон Ботин, ранее выступавший за «Нову» из Новокуйбышевска, в новом сезоне будет защищать цвета «Динамо-ЛО».
Во второй части минувшего чемпионата России 28-летний волейболист был капитаном «Новы». В 33 матчах набрал 273 очка.
«Антон Ботин провёл в клубе четыре года. С момента перехода из «Грозного» летом 2014 года доигровщик сыграл за «Динамо-ЛО» 181 матч. Два первых года, проведённых в Суперлиге, Антон был нашим капитаном. В сезонах-2015/16 и 2016/17 Ботин становился лучшим бомбардиром «Динамо-ЛО». В год, когда сосновоборцы выиграли чемпионат Высшей лиги «А», болельщики признали доигровщика лучшим игроком команды. Летом 2017 года в составе сборной России стал серебряным призёром Всемирной Универсиады в Тайбэе (Тайвань)», — говорится в сообщении на официальном сайте «Динамо-ЛО».
В сезоне-2018/19 команда из Ленинградской области заняла в Суперлиге девятое место.
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