Волейболисты сборной России на тай-брейке победили Аргентину в Лиге наций
Мужская сборная России во втором матче пятого этапа волейбольной Лиги наций в Брисбене нанесла поражение команде Аргентины со счётом 3:2 (25:19, 22:25, 25:18, 21:25, 15:11). Для подопечных Туомаса Саммельвуо это 11-я победа в 14 поединках турнира.
Лига наций. Мужчины. Пятый этап. Брисбен, Австралия. 2-й тур
Аргентина — Россия — 2:3 (19:25, 25:22, 18:25, 25:21, 11:15).
Завтра, 30 июня, Россия встретится с командой Китая, а аргентинцы — со сборной Австралии.
По итогам предыдущего этапа мужская сборная России занимала четвёртое место в турнирной таблице. В финальный раунд, который пройдёт с 10 по 14 июля в Чикаго, выйдут шесть команд, включая сборную США (хозяйка финала).
Сборная России является действующим победителем Лиги наций.
Лига наций (м)
29 июня 2019, суббота. 09:00 МСК
Аргентина
2 : 3
19:25, 25:22, 18:25, 25:21, 11:15
Россия
Мужская сборная России победила Австралию в волейбольной Лиге наций
Самое страшное уже позади. Россия в двух шагах от финала Лиги наций
У мужской сборной России есть чёткий план. И он выполняется, несмотря на поражение от Бразилии.
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