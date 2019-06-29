Волейболисты сборной России на тай-брейке победили Аргентину в Лиге наций

Мужская сборная России во втором матче пятого этапа волейбольной Лиги наций в Брисбене нанесла поражение команде Аргентины со счётом 3:2 (25:19, 22:25, 25:18, 21:25, 15:11). Для подопечных Туомаса Саммельвуо это 11-я победа в 14 поединках турнира.

Лига наций. Мужчины. Пятый этап. Брисбен, Австралия. 2-й тур

Аргентина — Россия — 2:3 (19:25, 25:22, 18:25, 25:21, 11:15).



Завтра, 30 июня, Россия встретится с командой Китая, а аргентинцы — со сборной Австралии.

По итогам предыдущего этапа мужская сборная России занимала четвёртое место в турнирной таблице. В финальный раунд, который пройдёт с 10 по 14 июля в Чикаго, выйдут шесть команд, включая сборную США (хозяйка финала).



Сборная России является действующим победителем Лиги наций.

Мужская сборная России победила Австралию в волейбольной Лиге наций