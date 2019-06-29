«Пляжницы» Уколова и Бирлова проиграли в стартовом матче чемпионата мира

Россиянки Евгения Уколова и Екатерина Бирлова в первом матче группового этапа чемпионата мира по пляжному волейболу, который проходит в Гамбурге (Германия), проиграли представительницам США Келли Клес/Сара Спонсил со счётом 8:21, 16:21.

Завтра, 30 июня, Бирлова и Уколова встретятся с канадской парой Сара Паван/Мелисса Умана-Паредес.

Сборные, которые заняли первые два места в группе, а также четыре лучшие пары из тех, кто станет третьим, выйдут в 1/16 финала. Остальные восемь команд, занявшие третьи места в группе, сыграют за право продолжить борьбу на турнире.

Общий призовой фонд чемпионата мира, который завершится 7 июля, составляет $ 1 млн. Победители в каждой из сеток получат $ 60 тыс., 1600 баллов в зачёт мирового рейтинга Международной федерации волейбола (FIVB) и путёвки на Олимпиаду 2020 года в Токио.