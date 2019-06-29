Макрогузова и Холомина стартовали с победы на ЧМ по пляжному волейболу

Российские «пляжницы» Надежда Макрогузова и Светлана Холомина в первом матче чемпионата мира взяли верх над китаянками Линь Мэймэй/Цзэн Цзиньцзинь со счётом 21:15, 21:11. Турнир проходит в Гамбурге (Германия).

В понедельник, 1 июля, россиянки сыграют с представительницами Аргентины Аной Галлай и Фернандой Перейрой.

Ранее российский дуэт Евгения Уколова/Екатерина Бирлова в первом матче группового этапа проиграл американкам Келли Клес/Сара Спонсил — 8:21, 16:21.

Команды, которые заняли первые два места в группе, а также четыре лучшие пары из тех, кто станет третьим, выйдут в 1/16 финала. Остальные восемь команд, занявшие третьи места в группе, сыграют за право продолжить борьбу на турнире.

Общий призовой фонд чемпионата мира, который завершится 7 июля, составляет $ 1 млн.