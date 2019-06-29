Две женские пары из России сыграют в четвертьфинале ЧЕ U20 по пляжному волейболу

Две российские женские пары Мария Бочарова/Мария Воронина и Кристина Кукушкина/Елизавета Лудкова вышли в четвертьфинал молодёжного чемпионата Европы U20 по пляжному волейболу, который проходит в Гётеборге (Швеция).

Кукушкина и Лудкова вышли в плей-офф лишь благодаря победе в последнем матче группового турнира. В 1/16 финала россиянки нанесли поражение финской паре Алисия Вуоринен/Валма Прихти со счётом 2:0 (21:15, 21:11), а в 1/8 финала выиграли у норвежского дуэта Фрида Бернтсен/Ругле Лавикуте – 2:0 (21:15, 21:14).

Бочарова и Воронина, заняв первое место в подгруппе, начали плей-офф с 1/8 финала. На этой стадии россиянки уверенно обыграли немецкую пару Свеня Мюллер/Леа Софи Кунст – 2:0 (21:11, 21:17).