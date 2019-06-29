Веретюк и Шекунов вышли в четвертьфинал ЧЕ U20 по пляжному волейболу
В Гётеборге (Швеция) продолжается чемпионат Европы U20 по пляжному волейболу. В соревнованиях мужчин Россию представляют Дмитрий Веретюк и Денис Шекунов.
Российские волейболисты по итогам группового турнира вышли в плей-офф со второго места в подгруппе. В матче 1/16 финала Веретюк/Шекунов не без труда одолели турецкую пару Юсуф Оздемир/Али Себеси со счётом 2:1 (21:19, 20:22, 15:12). В 1/8 финала Веретюк и Шекунов взяли верх над эстонским дуэтомТимо Андер Лыхмус/Март Таммеару – 2:1 (21:13, 19:21, 15:12).
Ранее в четвертьфинал вышли обе женские пары из России — Мария Бочарова/Мария Воронина и Кристина Кукушкина/Елизавета Лудкова. Четвертьфинальные поединки состоятся 29 июня, полуфиналы и матчи за медали – 30 июня.
- 29 июня 2019
-
18:46
-
18:01
-
17:19
-
15:04
-
14:07
-
12:41
-
11:40
-
11:24
-
09:46
- 28 июня 2019
-
18:02
-
16:40
-
16:19
-
16:11
-
15:40
-
15:28
-
14:24
-
13:50
-
13:36
-
13:28
-
12:10
-
12:01
-
11:44
-
11:09
-
10:09
-
09:08
-
00:34
- 27 июня 2019
-
16:05
-
15:39
-
15:03
-
14:47
-
14:21
-
13:01
-
12:04
-
11:00
-
10:04
Партнерский контент