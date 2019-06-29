Веретюк и Шекунов вышли в четвертьфинал ЧЕ U20 по пляжному волейболу

В Гётеборге (Швеция) продолжается чемпионат Европы U20 по пляжному волейболу. В соревнованиях мужчин Россию представляют Дмитрий Веретюк и Денис Шекунов.

Российские волейболисты по итогам группового турнира вышли в плей-офф со второго места в подгруппе. В матче 1/16 финала Веретюк/Шекунов не без труда одолели турецкую пару Юсуф Оздемир/Али Себеси со счётом 2:1 (21:19, 20:22, 15:12). В 1/8 финала Веретюк и Шекунов взяли верх над эстонским дуэтомТимо Андер Лыхмус/Март Таммеару – 2:1 (21:13, 19:21, 15:12).

Ранее в четвертьфинал вышли обе женские пары из России — Мария Бочарова/Мария Воронина и Кристина Кукушкина/Елизавета Лудкова. Четвертьфинальные поединки состоятся 29 июня, полуфиналы и матчи за медали – 30 июня.