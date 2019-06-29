Бочарова и Воронина вышли в полуфинал ЧЕ U20 по пляжному волейболу
Россиянки Мария Бочарова и Мария Воронина вышли в полуфинал молодёжного чемпионата Европы U20 по пляжному волейболу, который проходит в Гётеборге (Швеция). В четвертьфинале Бочарова и Воронина нанесли поражение греческой паре Элени Бака/Мария Клепкоу со счётом 2:0 (21:17, 21:16). Полуфинал и матчи за медали пройдут 30 июня.
Россиянки Кристина Кукушкина и Елизавета Лудкова завершили борьбу за медали соревнований, уступив в четвертьфинале голландской паре Раёса Шун/Эми ван Дрил – 0:2 (14:21, 16:21).
Также не добралась до полуфинала и единственная российская мужская пара. Дмитрий Веретюк и Денис Шекунов в четвертьфинальном матче уступили дуэту из Германии Бенедикт Сагстеттер/Руди Шнайдер со счётом 0:2 (16:21, 9:21).
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