Бочарова и Воронина вышли в полуфинал ЧЕ U20 по пляжному волейболу

Россиянки Мария Бочарова и Мария Воронина вышли в полуфинал молодёжного чемпионата Европы U20 по пляжному волейболу, который проходит в Гётеборге (Швеция). В четвертьфинале Бочарова и Воронина нанесли поражение греческой паре Элени Бака/Мария Клепкоу со счётом 2:0 (21:17, 21:16). Полуфинал и матчи за медали пройдут 30 июня.

Россиянки Кристина Кукушкина и Елизавета Лудкова завершили борьбу за медали соревнований, уступив в четвертьфинале голландской паре Раёса Шун/Эми ван Дрил – 0:2 (14:21, 16:21).

Также не добралась до полуфинала и единственная российская мужская пара. Дмитрий Веретюк и Денис Шекунов в четвертьфинальном матче уступили дуэту из Германии Бенедикт Сагстеттер/Руди Шнайдер со счётом 0:2 (16:21, 9:21).