Волейболисты сборной России в трёх сетах победили Китай в Лиге наций

Мужская сборная России в третьем матче пятого этапа волейбольной Лиги наций в Брисбене нанесла поражение команде Китая со счётом 3:0 (25:23, 25:23, 28:26). Для подопечных Туомаса Саммельвуо это 12-я победа в 15 поединках турнира.

Лига наций. Мужчины. Пятый этап. Брисбен, Австралия. 3-й тур

Китай — Россия — 0:3 (23:25, 23:25, 26:28).

Туром ранее сборная России уже гарантировала себе попадание в Финал шести турнира, обыграв Аргентину со счетом 3:2. Также в решающем раунде сыграют команды Бразилии, Ирана, Франции, Польши и США (как хозяева турнира). Финальный раунд пройдёт с 10 по 14 июля в Чикаго.

Сборная России является действующим победителем Лиги наций.