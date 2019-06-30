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Волейболисты сборной России в трёх сетах победили Китай в Лиге наций

Волейболисты сборной России в трёх сетах победили Китай в Лиге наций
Волейбол / Сборная России 0

Мужская сборная России в третьем матче пятого этапа волейбольной Лиги наций в Брисбене нанесла поражение команде Китая со счётом 3:0 (25:23, 25:23, 28:26). Для подопечных Туомаса Саммельвуо это 12-я победа в 15 поединках турнира.

Лига наций. Мужчины. Пятый этап. Брисбен, Австралия. 3-й тур
Китай — Россия — 0:3 (23:25, 23:25, 26:28).

Туром ранее сборная России уже гарантировала себе попадание в Финал шести турнира, обыграв Аргентину со счетом 3:2. Также в решающем раунде сыграют команды Бразилии, Ирана, Франции, Польши и США (как хозяева турнира). Финальный раунд пройдёт с 10 по 14 июля в Чикаго.

Сборная России является действующим победителем Лиги наций.

Лига наций (м)
30 июня 2019, воскресенье. 06:00 МСК
Китай
0 : 3
23:25, 23:25, 26:28
Россия
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