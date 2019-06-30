Волейболисты Урсов и Клец дебютировали за сборную России в матче с Китаем

Мужская сборная России по волейболу в третьем матче пятого этапа волейбольной Лиги наций в Брисбене (Австралия) выиграла у команды Китая со счётом 3:0 (25:23, 25:23, 28:26). Подопечные Туомаса Саммельвуо одержали 12-ю победу в 15 встречах турнира.
В игре с Китаем за сборную России дебютировали 24-летний доигровщик Кирилл Урсов и 21-летний диагональный Кирилл Клец. Кроме того, в стартовом составе национальной команды впервые вышел 21-летний доигровщик Антон Семышев.
Ранее сборная России уже гарантировала себе попадание в «Финал шести» турнира, обыграв Аргентину со счётом 3:2. В решающем раунде также сыграют команды Бразилии, Ирана, Франции, Польши и США (как хозяева турнира). Финальный раунд пройдёт с 10 по 14 июля в Чикаго.
Сборная России является действующим победителем Лиги наций.
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