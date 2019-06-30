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Американские «пляжницы» выиграли матч с самым большим разрывом в истории ЧМ

Американские «пляжницы» выиграли матч с самым большим разрывом в истории ЧМ
Волейбол / Пляжный волейбол 0

В Гамбурге (Германия) продолжается второй соревновательный день чемпионата мира по пляжному волейболу. В матче второго тура группы G американская пара Керри Уолш/Брук Свит не пощадила Майту Кузин и Мари Летендри, которые представляют островное государство Маврикий.

Волейболистки из США выиграли первый сет — 21:2. Однако Уолш и Свит не остановились на достигнутом и победили во второй партии с таким же счётом — 21:2. Это самый большой разрыв в матче в истории чемпионатов мира по пляжному волейболу, говорится в сообщении Volleyball World.

В двух поединках спортсменки из Маврикия набрали всего 15 очков. В стартовой встрече на турнире они уступили австралийкам Мари Артачо и Талике Клэнси со счётом 5:21, 6:21. В заключительном матче группового этапа им предстоит сразиться с волейболистками из Нидерландов Джой Стюббе и Марлен ван Ирсел, которые не потерпели ни одного поражения на турнире.

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