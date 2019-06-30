Российские «пляжницы» Бочарова и Воронина вышли в финал чемпионата Европы U20

В Гётеборге (Швеция) продолжается чемпионат Европы по пляжному волейболу для игроков не старше 20 лет. Россиянки Мария Бочарова и Мария Воронина одержали победу в полуфинальном поединке с представительницами Испании Даниэлой Альварес Мендосой и Таней Морено Матвеевой со счётом 2:0 (21:19, 26:24).



Соперницами россиянок по решающему матчу станут Раёса Шун и Эми ван Дрил из Нидерландов, одолевшие итальянский дуэт Клаудия Скамполи/Николь Бертоцци – 2:0 (21:9, 21:18). Голландки уже успели выбить из борьбы пару из России. Кристина Кукушкина и Елизавета Лудкова завершили борьбу за медали соревнований на стадии четвертьфинала, уступив Шун и ван Дрил со счётом 0:2 (14:21, 16:21).



Финал чемпионата Европы U20 состоится сегодня, 30 июня. Поединок начнётся не раньше 16:00 мск.