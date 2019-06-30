«Пляжницы» Бирлова и Уколова проиграли второй матч подряд на чемпионате мира

Россиянки Евгения Уколова и Екатерина Бирлова во втором матче группового этапа чемпионата мира по пляжному волейболу, который проходит в Гамбурге (Германия), уступили представительницам Канады Саре Паван и Мелиссе Умане-Паредес со счётом 1:2 (21:18, 17:21, 13:15).



Российский дуэт уступил во втором матче на турнире подряд. Ранее Уколова и Бирлова не сумели обыграть американок Келли Клес и Сару Спонсил – 0:2 (8:21, 16:21). В заключительном третьем туре группового этапа россиянки встретятся с парой из Колумбии Диана Риос/Юли Аяла, которая на этом чемпионате мира пока также не побеждала. Поединок состоится 2 июля.



Команды, которые заняли первые два места в группе, а также четыре лучшие пары из тех, кто станет третьим, выйдут в 1/16 финала. Остальные восемь команд, занявшие третьи места в группе, сыграют за право продолжить борьбу на турнире.