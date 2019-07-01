Мужская сборная России стала третьей на предварительном этапе Лиги наций

Вчера, 30 июня, в мужской Лиге наций были сыграны матчи заключительного тура пятого этапа. Первое место в турнирной таблице заняла сборная Бразилии. Команда России, выигравшая 12 матчей из 15, стала третьей.
Лига наций. Мужчины. Пятый этап. Третий тур
Китай — Россия — 0:3 (23:25, 23:25, 26:28).
Австралия — Аргентина — 0:3 (23:25, 18:25, 24:26).
Иран — США — 0:3 (25:27, 21:25, 20:25).
Болгария — Сербия — 0:3 (23:25, 12:25, 18:25).
Германия — Япония — 2:3 (17:25, 25:23, 25:21, 18:25, 9:15).
Польша — Португалия — 3:0 (25:18, 25:21, 25:20).
Канада — Франция — 0:3 (22:25, 26:28, 23:25).
Бразилия — Италия — 3:1 (26:28, 25:22, 25:18, 25:18).
Турнирная таблица
1. Бразилия – 14 побед — 1 поражение (39 очков).
2. Иран – 12-3 (36).
3. Россия — 12-3 (34).
4. Франция – 11-4 (34).
5. Польша – 11-4 (30).
6. США — 9-6 (28).
7. Аргентина — 8-7 (26).
8. Италия — 8-7 (25).
9. Канада — 8-7 (23).
10. Япония – 7-8 (19).
11. Сербия – 6-9 (17).
12. Болгария – 5-10 (13).
13. Австралия – 3-12 (13).
14. Германия – 3-12 (12).
15. Португалия – 2-13 (7).
16. Китай – 1-14 (4).
В «Финал шести», который пройдёт с 10 по 14 июля в Чикаго, вышли сборные Бразилии, Ирана, России, Франции, Польши и США.
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