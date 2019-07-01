Мужская сборная России сыграет с Францией и США в «Финале шести» Лиги наций
Мужская сборная России заняла третье место на предварительном этапе Лиги наций. Подопечные Туомаса Саммельвуо выиграли 12 матчей из 15 и вышли в «Финал шести» вместе с командами Бразилии, Ирана, Франции, Польши и США.
В группе «Финала шести», который пройдёт в Чикаго (США) с 10 по 14 июля, россияне сыграют с командами Франции и США. В другую группу попали команды Бразилии, Ирана и Польши.
По две лучшие команды из каждой группы выйдут в полуфинал.
Мужская сборная России является действующим победителем Лиги наций. На заключительном этапе предварительного раунда россияне в Брисбене обыграли команды Австралии, Аргентины и Китая. Лучшей на предварительном этапе соревнований стала сборная Бразилии, потерпевшая лишь 1 поражение.
Мужская сборная России стала третьей на предварительном этапе Лиги наций
- 1 июля 2019
-
09:11
-
09:07
-
09:01
- 30 июня 2019
-
20:15
-
18:50
-
17:18
-
15:45
-
13:36
-
12:50
-
11:07
-
08:18
- 29 июня 2019
-
20:47
-
20:20
-
18:46
-
18:01
-
17:19
-
15:04
-
14:07
-
12:41
-
11:40
-
11:24
-
09:46
- 28 июня 2019
-
18:02
-
16:40
-
16:19
-
16:11
-
15:40
-
15:28
-
14:24
-
13:50
-
13:36
-
13:28
-
12:10
-
12:01
-
11:44
Партнерский контент