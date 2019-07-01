Мужская сборная России сыграет с Францией и США в «Финале шести» Лиги наций

Мужская сборная России заняла третье место на предварительном этапе Лиги наций. Подопечные Туомаса Саммельвуо выиграли 12 матчей из 15 и вышли в «Финал шести» вместе с командами Бразилии, Ирана, Франции, Польши и США.

В группе «Финала шести», который пройдёт в Чикаго (США) с 10 по 14 июля, россияне сыграют с командами Франции и США. В другую группу попали команды Бразилии, Ирана и Польши.

По две лучшие команды из каждой группы выйдут в полуфинал.



Мужская сборная России является действующим победителем Лиги наций. На заключительном этапе предварительного раунда россияне в Брисбене обыграли команды Австралии, Аргентины и Китая. Лучшей на предварительном этапе соревнований стала сборная Бразилии, потерпевшая лишь 1 поражение.