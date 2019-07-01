«Кузбасс» представил первого новичка

Кемеровский «Кузбасс» на своём официальном сайте объявил о подписании контракта с диагональным Богданом Гливенко. 27-летний волейболист ранее защищал цвета сургутского «Газпрома-Югра». В прошлом сезоне он стал четвёртым бомбардиром команды.

Гливенко также выступал за «СДЮСШОР-Локомотив» (Новосибирск), «Торпедо» (Челябинск), «Прикамье» (Пермь), «Динамо» (Краснодар).

«В выборе клуба из нескольких вариантов в приоритете для меня и моей семьи был «Кузбасс», так как организация в кемеровском клубе на высшем уровне. В спорте, как и в любом другом деле всё состоит из мелочей, а в «Кузбассе» можно сконцентрироваться на работе в полной мере, чтобы отдавать все силы в борьбе за каждый мяч. Переговоры были недолгими, я сразу принял предложение.

Я играл в юниорской системе новосибирского «Локомотива», мы знакомы с Туомасом Саммельвуо, как с игроком, рад за его успехи и готов к реализации наших общих планов. Я диагональный и моя работа добавлять огневой мощи!

С Витей Полетаевым мы знакомы, начинали заниматься у одного тренера в Челябинске. Сейчас Витя показывает отличный уровень, то, что нужно для здоровой конкуренции и роста. В моих целях попасть в сборную и реализоваться в этом деле", — сказал Гливенко.

В команде останутся Ярослав Подлесных, Иван Демаков, Антон Карпухов, Игорь Кобзарь, Ярослав Подлесных, Иван Демаков, Антон Карпухов, Игорь Кобзарь, Дмитрий Пашицкий, Михаил Щербаков, Лаури Керминен, Инал Тавасиев и Виктор Полетаев.