Земчёнок прокомментировал победу в матче с Китаем в Лиге наций

Диагональный сборной России Денис Земчёнок поделился впечатлениями от победы в матче с командой Китая на этапе Лиги наций в Брисбене со счётом 3:0 (25:23, 25:23, 28:26).
«Этот уик-энд придал нам немало уверенности. Мы можем лучше играть на подаче и приёме. В матче с Китаем мы справились хорошо, потому что тренер предоставил возможность сыграть многим молодым волейболистам. Может, поначалу они немного нервничали, но затем стали действовать увереннее. Это очень важно.
Победа в пяти сетах над Аргентиной также была крайне важна для нас. Это последний игровой уик-энд перед финалом, так что наши ключевые игроки получили возможность отдохнуть", — приводит слова Земчёнка официальный сайт Международной федерации волейбола.
В «Финале шести» подопечные Туомаса Саммельвуо сыграют с командами Франции и США.
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