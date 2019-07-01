Бочарова и Воронина: на чемпионате Европы U22 соперницы будут старше нас
Россиянки Мария Бочарова и Мария Воронина поделились впечатлениями от победы на чемпионате Европы U20 по пляжному волейболу в Гётеборге (Швеция). В финале они нанесли поражение голландской паре Раёса Шун/Эми ван Дрил со счётом 2:0 (21:19, 21:16).
«Мы провели отличный турнир и очень рады завершить его победой. Конечно, мы ощущали давление. Мы играли в главном финале. Это всегда особенное событие», — приводит слова Бочаровой и Ворониной официальный сайт Европейской конфедерации волейбола.
Следующим турниром для Бочаровой и Ворониной будет чемпионат Европы U22, который состоится в июле в Турции.
«Нам придётся очень нелегко, потому что другие участницы турнира будут старше нас», — предположили россиянки.
«Пляжницы» Бочарова и Воронина выиграли молодёжный чемпионат Европы U20
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