Бочарова и Воронина: на чемпионате Европы U22 соперницы будут старше нас

Россиянки Мария Бочарова и Мария Воронина поделились впечатлениями от победы на чемпионате Европы U20 по пляжному волейболу в Гётеборге (Швеция). В финале они нанесли поражение голландской паре Раёса Шун/Эми ван Дрил со счётом 2:0 (21:19, 21:16).

«Мы провели отличный турнир и очень рады завершить его победой. Конечно, мы ощущали давление. Мы играли в главном финале. Это всегда особенное событие», — приводит слова Бочаровой и Ворониной официальный сайт Европейской конфедерации волейбола.

Следующим турниром для Бочаровой и Ворониной будет чемпионат Европы U22, который состоится в июле в Турции.

«Нам придётся очень нелегко, потому что другие участницы турнира будут старше нас», — предположили россиянки.