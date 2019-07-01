Евтеева: иногда в игре Огненович я вижу и свои мысли

Связующая красноярского «Енисея» Мария Евтеева рассказала о работе с тренерами Александром Кошкиным и Юрием Маричевым.
«Легче всего работалось с Александром Юрьевичем Кошкиным. Он не загонял нас в какие-то рамки, позволял импровизировать на площадке. Но неправильно было бы думать, что он был каким-то мягким тренером. На самом деле, он достаточно строгий, его всегда хотелось слушать. Мне с ним было легко работать, он мне доверял, за что ему огромное спасибо.
Как работалось с Юрием Маричевым? Девчонки, которые раньше с ним работали, предупреждали, что будет очень сложно, потому что он большое внимание уделяет работе со связками. В принципе, меня это не напугало… Но он человек со своим подходом, и было немного сложно перестроиться после Александра Юрьевича. Но я считаю, что он внёс определённые коррективы в мою игру», — цитирует Евтееву «Спортивная жизнь Красноярска».
Мария также назвала игроков, с которых старается брать пример.
«Из российских связующих мне всегда нравилась Марина Бабешина, а из зарубежных – Майя Огненович из «Динамо». Иногда в её игре я вижу и свои мысли: вот, я бы точно так же сыграла», — сказала Евтеева.
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