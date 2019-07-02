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Стало известно расписание матчей сборной России в «Финале шести» Лиги наций

Стало известно расписание матчей сборной России в «Финале шести» Лиги наций
Волейбол / Сборная России 0

Представлено расписание матчей «Финала шести» мужской Лиги наций, который состоится в Чикаго (США). Сборная России сыграет в группе с командами США и Франции. По две лучшие команды из каждой группы выйдут в полуфинал.

Расписание матчей
Группа А
11 июля. 00:30 мск. США – Франция.
12 июля. 01:00. Россия – Франция.
13 июля. 01:00. США – Россия

Группа В
11 июля. 03:30. Бразилия – Польша.
12 июля. 04:00. Иран – Польша.
13 июля. 04:00. Бразилия – Иран

Полуфиналы
14 июля. 01:00 и 04:00.

Матч за третье место
14 июля. 23:00.

Финал
15 июля. 02:00.

Подопечные Туомаса Саммельвуо на предварительном этапе выиграли 12 матчей из 15 и заняли третье место в турнирной таблице.

Мужская сборная России является действующим победителем Лиги наций.

Мужская сборная России сыграет с Францией и США в «Финале шести» Лиги наций
Мужская сборная России стала третьей на предварительном этапе Лиги наций
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