Стало известно расписание матчей сборной России в «Финале шести» Лиги наций

Представлено расписание матчей «Финала шести» мужской Лиги наций, который состоится в Чикаго (США). Сборная России сыграет в группе с командами США и Франции. По две лучшие команды из каждой группы выйдут в полуфинал.



Расписание матчей

Группа А

11 июля. 00:30 мск. США – Франция.

12 июля. 01:00. Россия – Франция.

13 июля. 01:00. США – Россия



Группа В

11 июля. 03:30. Бразилия – Польша.

12 июля. 04:00. Иран – Польша.

13 июля. 04:00. Бразилия – Иран



Полуфиналы

14 июля. 01:00 и 04:00.

Матч за третье место

14 июля. 23:00.



Финал

15 июля. 02:00.

Подопечные Туомаса Саммельвуо на предварительном этапе выиграли 12 матчей из 15 и заняли третье место в турнирной таблице.

Мужская сборная России является действующим победителем Лиги наций.

Мужская сборная России сыграет с Францией и США в «Финале шести» Лиги наций