Доигровщица сборной России Юринская перешла в «Локомотив»

Калининградский «Локомотив» на своём официальном сайте объявил о подписании контракта с доигровщицей Татьяной Юринской. 23-летняя волейболистка ранее выступала за «Динамо» (Краснодар) и «Заречье-Одинцово» (Московская область).



В минувшем розыгрыше Суперлиги она провела 22 матча и набрала 290 очков (3,67 очка в среднем за сет), заняв девятое место в списке самых результативных игроков. Также на её счету 19 эйсов и 32 результативных блока.

Юринская — бронзовый призёр Молодёжной лиги 2017 года, чемпионка летней Универсиады 2017 года.



В составе сборной России Татьяна выступала в Лиге наций 2019 года. Подопечные Вадима Панкова заняли 14-е место.

«Локомотив» в прошедшем розыгрыше Суперлиги завоевал серебро.