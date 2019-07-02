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Доигровщица сборной России Юринская перешла в «Локомотив»

Доигровщица сборной России Юринская перешла в «Локомотив»
Волейбол / Суперлига женщины 0

Калининградский «Локомотив» на своём официальном сайте объявил о подписании контракта с доигровщицей Татьяной Юринской. 23-летняя волейболистка ранее выступала за «Динамо» (Краснодар) и «Заречье-Одинцово» (Московская область).

В минувшем розыгрыше Суперлиги она провела 22 матча и набрала 290 очков (3,67 очка в среднем за сет), заняв девятое место в списке самых результативных игроков. Также на её счету 19 эйсов и 32 результативных блока.

Юринская — бронзовый призёр Молодёжной лиги 2017 года, чемпионка летней Универсиады 2017 года.

В составе сборной России Татьяна выступала в Лиге наций 2019 года. Подопечные Вадима Панкова заняли 14-е место.

«Локомотив» в прошедшем розыгрыше Суперлиги завоевал серебро.

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