Доигровщица сборной России Юринская перешла в «Локомотив»
Калининградский «Локомотив» на своём официальном сайте объявил о подписании контракта с доигровщицей Татьяной Юринской. 23-летняя волейболистка ранее выступала за «Динамо» (Краснодар) и «Заречье-Одинцово» (Московская область).
В минувшем розыгрыше Суперлиги она провела 22 матча и набрала 290 очков (3,67 очка в среднем за сет), заняв девятое место в списке самых результативных игроков. Также на её счету 19 эйсов и 32 результативных блока.
Юринская — бронзовый призёр Молодёжной лиги 2017 года, чемпионка летней Универсиады 2017 года.
В составе сборной России Татьяна выступала в Лиге наций 2019 года. Подопечные Вадима Панкова заняли 14-е место.
«Локомотив» в прошедшем розыгрыше Суперлиги завоевал серебро.
Юринская: матч с Болгарией стал подготовкой к игре с Италией
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