«Ленинградка» начала подготовку к сезону

Волейболистки санкт-петербургской «Ленинградки» начали подготовку к сезону. В минувшем розыгрыше Суперлиги подопечные Александра Кашина заняли восьмое место.



«Ленинградка» закончила комплектование состава. У нас два связующих игрока — Матиенко и Непомнящих. Четыре игрока первого темпа — Полякова, Перепелкина, Лунева и Мерлина. Два либеро — Тисевич и Кузнецова. И пять крайних игроков — Самадова, Фролова, Маркова, Гарелик и Кузнецова. К тренировкам привлечены также, во-первых, Боброва и Шевченко. В этом году мы подписали соглашение с курским «ЮЗГУ-Атом» о том, что они будут выступать как наш фарм-клуб. Эти два игрока пройдут подготовку, связанную с физической работой, с нами и в конце июля отправятся в Курск. Плюс привлечены два игрока из молодёжной команды — Каплиева и Хандромайло. Они с нами проведут всё время в Петербурге и один цикл в Зеркальном, после чего перейдут к работе с молодёжной командой.



И в тренерский штаб вернулись люди, работавшие в «Ленинградке», и игроки, которые ранее за нас выступали — Непомнящих, Перепёлкина и Мерлина. Конечно, важно, что мы сохранили костяк волейболисток, которые играли в том году. По большому счёту, у нас остались все основные игроки команды, кроме двух человек — наш капитан Петрова взяла тайм-аут в карьере. Надеемся, что она тоже восстановится и присоединится. У Ольги Скрипак уже был продлён контракт с «Ленинградкой», но в связи с лимитом на легионеров мы были вынуждены взять перерыв в совместной работе. Ольгу мы также надеемся увидеть в ближайшие годы в «Ленинградке».



До 29 июля работаем в Петербурге — на песке, на стадионе, в тренажёрке. 29 июля заезжаем в Зеркальное, где уже начинаются тренировки с мячом. И после шести циклов работы в Зеркальном начинаем игровые мероприятия", — сказал Кашин.

Фото с тренировки доступны в «инстаграме» «Ленинградки».