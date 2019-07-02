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6 основных игроков сборной Болгарии исключены из команды из-за конфликта

6 основных игроков сборной Болгарии исключены из команды из-за конфликта
Волейбол / Международный волейбол 0

В мужской сборной Болгарии произошёл конфликт, в результате которого шесть основных игроков были отчислены из команды по решению главного тренера Сильвано Пранди, сообщает Sportal. Причиной стали непростые отношения волейболистов с наставником национальной команды.

Пранди возглавил сборную Болгарии перед нынешним сезоном. На предварительном этапе Лиги наций болгары выиграли 5 матчей из 15 и заняли 12-е место. По итогам турнира тренер исключил из сборной Георгия Братоева, Валентина Братоева, Николая Учикова, Владислава Иванова, Николая Николова и Теодора Тодорова. Они не примут участия в олимпийской квалификации, которая состоится в августе.

Георгий Братоев, Николов и Тодоров входили в состав сборной Болгарии, занявшей четвёртое место на Олимпиаде 2012 года.

Другие игроки пыталась убедить Пранди поменять решение, но он остался непреклонен.

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