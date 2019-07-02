Саммельвуо: мне нравится патриотизм в России. Иногда на этом можно играть

Главный тренер мужской сборной России Туомас Саммельвуо оценил выступление команды на предварительном этапе Лиги наций. Россияне выиграли 12 матчей из 15 и заняли третье место в турнирной таблице.
«Хочу поблагодарить всех игроков, тренеров и персонал за эту Лигу наций. Мы часто меняли состав, увидели ребят, которые раньше не выступали в сборной. И 12 побед в 15 матчах, как мне кажется, отличный результат.
Не могу сказать, что я заранее всё продумал. Расти над собой и проверять новых игроков – вот такие у нас были задачи. В то же время хотелось дать немного отдохнуть тем, кто много играл в клубе и в сборной в прошлом году. А вот о месте, скажу честно, не думал. Мы двигались от игры к игре, и только сейчас можно оглянуться и посмотреть, какой путь был проделан. Очень важным моментом стала победа над Сербией. Эта игра создала правильное настроение. Да и двух побед в туре, как показал прошлый год, хватает для выхода в «Финал шести».
Молодые всегда голодные. И нельзя всё оправдывать возрастом. Что я хочу сказать? Мне не нравится, когда часто делают акцент на том, что команда молодая – и списывают все неудачи и поражения на это. Но если посмотрим наши проигранные матчи с Бразилией или Ираном, то станет понятно, что мы сами очень много ошибались: фриболы, передачи, подача, касания сетки. И какая в этом случае разница, кто на другой стороне площадки? Такие вещи не зависят от того, молодой ты или взрослый. Всегда нужно искать в себе и тратить внимание и энергию на то, что можешь контролировать. Скажу лишь, что очень рад, как Воронков и Подлесных справились в доигровке. Надёжно выходил Семышев. За ними не было опытных ребят, которые в случае чего могли бы подстраховать. Все это понимали. Но они, несмотря на давление, держали уровень.
Многому ли я научился за эту Лигу наций как тренер? Надеюсь. Видел разные характеры, смотрел за языком тела игроков – это интересно. Только когда мы все вместе, становится понятно, насколько мы разные. Свои тайм-ауты тоже пересматриваю, нужно ведь становиться лучше, расти. Иногда бываю очень резкий, агрессивный. Мне понравилось, что в матче с Китаем я вёл себя спокойно. Разные страны в ходе турнира – тоже очень полезно для саморазвития. Видеть мир – это много для меня значит. Мне интересно наблюдать, видеть особенности каждой страны.
Мне нравится патриотизм, который есть у вас. Огромнейший патриотизм! Иногда на этом можно играть, заводить команду. Считаю, что это очень важно, когда за свои флаг и страну человек готов из кожи вон лезть», – цитирует Саммельвуо «Спорт-экспресс».
На групповом этапе «Финала шести» россияне в Чикаго сыграют с французами и американцами.
- 2 июля 2019
-
14:03
-
13:36
-
13:02
-
12:45
-
12:17
-
11:02
-
10:38
-
10:06
-
09:55
-
09:05
- 1 июля 2019
-
19:29
-
16:08
-
16:01
-
15:01
-
14:00
-
13:50
-
12:57
-
12:15
-
11:11
-
10:07
-
09:11
-
09:07
-
09:01
- 30 июня 2019
-
20:15
-
18:50
-
17:18
-
15:45
-
13:36
-
12:50
-
11:07
-
08:18
- 29 июня 2019
-
20:47
-
20:20
-
18:46
-
18:01