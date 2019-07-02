Саммельвуо: мне нравится патриотизм в России. Иногда на этом можно играть

Главный тренер мужской сборной России Туомас Саммельвуо оценил выступление команды на предварительном этапе Лиги наций. Россияне выиграли 12 матчей из 15 и заняли третье место в турнирной таблице.



«Хочу поблагодарить всех игроков, тренеров и персонал за эту Лигу наций. Мы часто меняли состав, увидели ребят, которые раньше не выступали в сборной. И 12 побед в 15 матчах, как мне кажется, отличный результат.



Не могу сказать, что я заранее всё продумал. Расти над собой и проверять новых игроков – вот такие у нас были задачи. В то же время хотелось дать немного отдохнуть тем, кто много играл в клубе и в сборной в прошлом году. А вот о месте, скажу честно, не думал. Мы двигались от игры к игре, и только сейчас можно оглянуться и посмотреть, какой путь был проделан. Очень важным моментом стала победа над Сербией. Эта игра создала правильное настроение. Да и двух побед в туре, как показал прошлый год, хватает для выхода в «Финал шести».



Молодые всегда голодные. И нельзя всё оправдывать возрастом. Что я хочу сказать? Мне не нравится, когда часто делают акцент на том, что команда молодая – и списывают все неудачи и поражения на это. Но если посмотрим наши проигранные матчи с Бразилией или Ираном, то станет понятно, что мы сами очень много ошибались: фриболы, передачи, подача, касания сетки. И какая в этом случае разница, кто на другой стороне площадки? Такие вещи не зависят от того, молодой ты или взрослый. Всегда нужно искать в себе и тратить внимание и энергию на то, что можешь контролировать. Скажу лишь, что очень рад, как Воронков и Подлесных справились в доигровке. Надёжно выходил Семышев. За ними не было опытных ребят, которые в случае чего могли бы подстраховать. Все это понимали. Но они, несмотря на давление, держали уровень.



Многому ли я научился за эту Лигу наций как тренер? Надеюсь. Видел разные характеры, смотрел за языком тела игроков – это интересно. Только когда мы все вместе, становится понятно, насколько мы разные. Свои тайм-ауты тоже пересматриваю, нужно ведь становиться лучше, расти. Иногда бываю очень резкий, агрессивный. Мне понравилось, что в матче с Китаем я вёл себя спокойно. Разные страны в ходе турнира – тоже очень полезно для саморазвития. Видеть мир – это много для меня значит. Мне интересно наблюдать, видеть особенности каждой страны.



Мне нравится патриотизм, который есть у вас. Огромнейший патриотизм! Иногда на этом можно играть, заводить команду. Считаю, что это очень важно, когда за свои флаг и страну человек готов из кожи вон лезть», – цитирует Саммельвуо «Спорт-экспресс».

На групповом этапе «Финала шести» россияне в Чикаго сыграют с французами и американцами.

Стало известно расписание матчей сборной России в «Финале шести» Лиги наций