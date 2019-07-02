Саммельвуо рассказал, когда сборная России начнёт готовиться к «Финалу шести»

Главный тренер мужской сборной России Туомас Саммельвуо признался, что доволен отношением подопечных к долгим перелётам в Лиге наций.
«В Уфе у нас закончились тренировки. Вообще. После не было ни одного нормального занятия – только разминки для тонуса. Кто-то прилетал, кто-то улетал, были большие переезды. И я очень сильно рад, что никто ни разу не пожаловался на эти перелёты. Нет смысла огорчаться из-за вещей, на которые не можешь повлиять. Расписание такое, какое есть, и игроки это приняли. Класс! Если не можешь повлиять на два 14-часовых перелёта подряд – просто не обращай на них внимания. Подумай, какую пользу можешь из этого извлечь.
Сколько времени даю команде на отдых перед подготовкой к «Финалу шести»? Три дня. Утром 4 июля начинаем готовиться к Чикаго. А Волков, Клюка, Полетаев и Михайлов уже в Новогорске. С ними готовится ещё ряд спортсменов, которые не поедут на «Финал шести». 7-го вылетаем в США», – приводит слова Саммельвуо «Спорт-экспресс».
На групповом этапе «Финала шести» россияне сыграют с командами Франции и США.
- 2 июля 2019
-
14:03
-
13:36
-
13:02
-
12:45
-
12:17
-
11:02
-
10:38
-
10:06
-
09:55
-
09:05
- 1 июля 2019
-
19:29
-
16:08
-
16:01
-
15:01
-
14:00
-
13:50
-
12:57
-
12:15
-
11:11
-
10:07
-
09:11
-
09:07
-
09:01
- 30 июня 2019
-
20:15
-
18:50
-
17:18
-
15:45
-
13:36
-
12:50
-
11:07
-
08:18
- 29 июня 2019
-
20:47
-
20:20
-
18:46
-
18:01