Саммельвуо рассказал, когда сборная России начнёт готовиться к «Финалу шести»

Главный тренер мужской сборной России Туомас Саммельвуо признался, что доволен отношением подопечных к долгим перелётам в Лиге наций.



«В Уфе у нас закончились тренировки. Вообще. После не было ни одного нормального занятия – только разминки для тонуса. Кто-то прилетал, кто-то улетал, были большие переезды. И я очень сильно рад, что никто ни разу не пожаловался на эти перелёты. Нет смысла огорчаться из-за вещей, на которые не можешь повлиять. Расписание такое, какое есть, и игроки это приняли. Класс! Если не можешь повлиять на два 14-часовых перелёта подряд – просто не обращай на них внимания. Подумай, какую пользу можешь из этого извлечь.



Сколько времени даю команде на отдых перед подготовкой к «Финалу шести»? Три дня. Утром 4 июля начинаем готовиться к Чикаго. А Волков, Клюка, Полетаев и Михайлов уже в Новогорске. С ними готовится ещё ряд спортсменов, которые не поедут на «Финал шести». 7-го вылетаем в США», – приводит слова Саммельвуо «Спорт-экспресс».

На групповом этапе «Финала шести» россияне сыграют с командами Франции и США.

Саммельвуо: мне нравится патриотизм в России. Иногда на этом можно играть