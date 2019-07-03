Гилязутдинов: «Динамо-Казань» никогда так плохо не проводило концовку сезона

Главный тренер казанского «Динамо» Ришат Гилязутдинов оценил выступление команды в сезоне. В чемпионате России коллектив из столицы Татарстана стал четвёртым, а в Лиге чемпионов не сумел выйти в плей-офф.

«Что касается результата, то сезон нельзя назвать успешным. Мы заняли четвёртое место. Считаю, что могли и должны были занимать место выше, это не обсуждается. Но что случилось, то случилось. Мы дали шанс молодым игрокам, как и было задумано. А некоторые игроки получили игрового времени даже больше, чем планировалось. Например, Татьяна Кадочкина. Перед началом сезона никто не думал, что ей обязательно надо встать в состав, но получилось, что она не просто эпизодически выходила, а заслужила находиться на площадке регулярно.



Поэтому итоги сезона двоякие: с одной стороны, место, которое мы заняли, нас не устраивает, с другой — как и планировали, дали необходимую игровую практику молодым. И этот сезон показал, над чем нам нужно работать дальше в первую очередь.



По сути, разговор о какой-то целенаправленной физической подготовке даже не шёл. Тактические схемы мы разрабатывали, но в основном занимались тем, что удерживали игроков на определённом функциональном уровне и пытались заниматься их восстановлением. Мы старались, но вырасти до тех физических кондиций, до которых мы предполагали, не получилось. Та же Аня Котикова очень прибавила в техническом плане, но по «специальной физике» работы должно было быть больше. Таня Кадочкина сильна по природе своей, но определенные нюансы в физическом развитии также есть. Над ними нужно работать, но полной такой возможности мы не имели. То же можно говорить и о других молодых игроках. В какой-то степени развитие происходило, но не в той мере, как мы бы этого хотели. Это, пожалуй, основной вопрос, который остался после этого сезона.



Опытные игроки к этому привыкли по ходу карьеры, у них уже есть определённый физический уровень, и они прекрасно все нюансы понимают и знают. Им нужно было просто выйти на этот уровень и держать его. Они, в принципе, к этому готовы. Но молодым игрокам нужно время и правильная работа, чтобы вырасти в опытных и физически развитых спортсменов. Его у нас не хватило. И это явилось основной причиной, почему мы так плохо провели концовку чемпионата. Могу констатировать факт: команда «Динамо-Казань» никогда так плохо не проводила концовку сезона. Обычно в конце, в весенней части, мы, наоборот, всегда добавляли. Но прошедший сезон оказался вот таким», — цитирует Гилязутдинова «Реальное время».