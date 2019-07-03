Женская сборная США победила Польшу в «Финале шести» Лиги наций

Женская сборная США в стартовом матче «Финала шести» Лиги наций в Нанкине (Китай) обыграла команду Польши со счётом 3:1 (21:25, 25:16, 25:15, 26:24).

Лига наций. Женщины. «Финал шести». Нанкин, Китай. Группа B

США — Польша — 3:1 (21:25, 25:16, 25:15, 26:24).

Завтра, 4 июля, сборная Польши сыграет с бразильянками, а 5-го с представительницами Южной Америки сразится команда США. По две лучшие команды из групп A и B выйдут в полуфинал.

Сборная США является действующим победителем Лиги наций. В прошлогоднем финале американки обыграли сборную Турции со счётом 3:2 (17:25, 25:22, 26:28, 25:15, 15:7).

Женская сборная России на предварительном этапе выиграла лишь 3 матча из 15 и заняла 14-е место в турнирной таблице.