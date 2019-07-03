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Женская сборная США победила Польшу в «Финале шести» Лиги наций

Женская сборная США победила Польшу в «Финале шести» Лиги наций
Волейбол / Сборная России 0

Женская сборная США в стартовом матче «Финала шести» Лиги наций в Нанкине (Китай) обыграла команду Польши со счётом 3:1 (21:25, 25:16, 25:15, 26:24).

Лига наций. Женщины. «Финал шести». Нанкин, Китай. Группа B
США — Польша — 3:1 (21:25, 25:16, 25:15, 26:24).

Завтра, 4 июля, сборная Польши сыграет с бразильянками, а 5-го с представительницами Южной Америки сразится команда США. По две лучшие команды из групп A и B выйдут в полуфинал.

Сборная США является действующим победителем Лиги наций. В прошлогоднем финале американки обыграли сборную Турции со счётом 3:2 (17:25, 25:22, 26:28, 25:15, 15:7).

Женская сборная России на предварительном этапе выиграла лишь 3 матча из 15 и заняла 14-е место в турнирной таблице.

Лига наций (ж)
03 июля 2019, среда. 10:00 МСК
США
3 : 1
21:25, 25:16, 25:15, 26:24
Польша
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