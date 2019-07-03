Женская сборная США победила Польшу в «Финале шести» Лиги наций
Женская сборная США в стартовом матче «Финала шести» Лиги наций в Нанкине (Китай) обыграла команду Польши со счётом 3:1 (21:25, 25:16, 25:15, 26:24).
Лига наций. Женщины. «Финал шести». Нанкин, Китай. Группа B
США — Польша — 3:1 (21:25, 25:16, 25:15, 26:24).
Завтра, 4 июля, сборная Польши сыграет с бразильянками, а 5-го с представительницами Южной Америки сразится команда США. По две лучшие команды из групп A и B выйдут в полуфинал.
Сборная США является действующим победителем Лиги наций. В прошлогоднем финале американки обыграли сборную Турции со счётом 3:2 (17:25, 25:22, 26:28, 25:15, 15:7).
Женская сборная России на предварительном этапе выиграла лишь 3 матча из 15 и заняла 14-е место в турнирной таблице.
Галкина: нам бы поскорее забыть все ужасы Лиги наций
- 3 июля 2019
-
12:41
-
11:57
-
11:16
-
10:10
-
09:08
-
00:26
- 2 июля 2019
-
17:03
-
15:59
-
14:03
-
13:36
-
13:02
-
12:45
-
12:17
-
11:02
-
10:38
-
10:06
-
09:55
-
09:05
- 1 июля 2019
-
19:29
-
16:08
-
16:01
-
15:01
-
14:00
-
13:50
-
12:57
-
12:15
-
11:11
-
10:07
-
09:11
-
09:07
-
09:01
- 30 июня 2019
-
20:15
-
18:50
-
17:18
-
15:45
Партнерский контент