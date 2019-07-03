Гилязутдинов: кто-то пытается копировать подход Карполя, но вряд ли получится

Главный тренер казанского «Динамо» Ришат Гилязутдинов рассказал о планах на следующий сезон. В прошедшем чемпионате России коллектив из столицы Татарстана стал четвёртым, а в Лиге чемпионов не сумел выйти в плей-офф.

«Мы в тесном контакте с руководством обсуждаем их. Предыдущий сезон показал наши возможности, и теперь мы понимаем, что нам нужно сделать, чтобы выполнить цели и задачи, которые перед нами будут поставлены. Задачи будут стоять высокие — нам нужно будет вернуться на былой уровень итоговых результатов. Исходя из этого, мы сейчас формируем свой состав. Есть и моменты ротации: кто-то уходит, кто-то приходит. Обязательно будут легионеры. Но мы сохраняем всех своих перспективных игроков, от которых ждём дальнейшего роста. Рассчитываем собрать боеспособный коллектив для решения высоких задач.



Для меня как тренера долгосрочная стратегия ближе. Я понимаю, что это наш вид спорта, и хочется многое сделать для него. Важно организовать систему с квалифицированными специалистами для воспитания перспективных спортсменов до игроков высокого уровня. Пример — клуб «Уралочка». Карполь и его школа дали много талантов для сборной России. Но это целый пласт работы, и очень интересной работы.



Кстати, многие критикуют за его подход, когда он кричит на девушек. Кто-то даже пытается копировать, но вряд ли у кого-то получится. Николай Васильевич — единственный в своём роде. Каждый должен находить свой собственный метод. Это нужно чувствовать. Бывают моменты, когда нужно прикрикнуть, когда игроки команды по каким-то причинам находятся в ступоре. Будешь говорить шёпотом — не услышат.



Мы прекрасно понимаем, что нужно для результата. И в то же время понимаем что молодым игрокам необходимы условия для роста. Не зря в Казани, при уже имеющейся молодёжной команде, организовали школу Екатерины Гамовой. Мы выбрали свой путь: учитывая серьёзные цели, нужно будет попытаться создать симбиоз, команду, которая способна и давать рост молодым, и решать задачи. Такая долгосрочная стратегия рано или поздно принесёт плоды. И она их обязательно принесёт», — цитирует тренера «Реальное время».