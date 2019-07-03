Макрогузова и Холомина вышли в 1/8 финала ЧМ по пляжному волейболу

Российские спортсменки Надежда Макрогузова и Светлана Холомина вышли в 1/8 финала чемпионата мира по пляжному волейболу, который проходит в Гамбурге (Германия). В матче 1/16 финала Макрогузова и Холомина нанесли поражение испанской паре Эльза Бакерисо/Лилиана Фернандес со счётом 2:0 (21:18, 21:17).

Ещё одна пара из России, Екатерина Бирлова/Евгения Уколова, завершила борьбу на чемпионате мира, на той же стадии соревнований уступив представительницам Латвии Тине Граудине и Анастасии Кравченок со счётом 0:2 (20:22, 19:21).

Пляжный волейбол. Чемпионат мира. Гамбург, Германия

1/16 финала. Женщины

Надежда Макрогузова/Светлана Холомина (Россия) – Эльза Бакерисо/Лилиана Фернандес (Испания) – 2:0 (21:18, 21:17)

Екатерина Бирлова/Евгения Уколова (Россия) – Тина Граудиня/Анастасия Кравченок (Латвия) – 0:2 (20:22, 19:21).