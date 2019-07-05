Объявлен состав женской сборной России на Универсиаду в Неаполе

Сегодня, 5 июля, женская сборная России стартует на Универсиаде в Неаполе (Италия). Первым соперником подопечных Андрея Воронкова будет команда Таиланда. 6 июля россиянки сыграют с мексиканками, 7-го — с канадками.
Официальный сайт ВФВ опубликовал состав сборной России на эти соревнования.
Связующие: Елена Новик («Динамо-Казань»), Дарья Рысева («Локомотив»).
Нападающие (диагональные и доигровщицы): Мария Воробьёва («Заречье-Одинцово»), Анна Лазарева («Динамо» Москва), Виктория Руссу («Заречье-Одинцово»), Ксения Смирнова («Заречье-Одинцово»), Ангелина Сперскайте («Динамо» Краснодар), Анастасия Стальная («Динамо-Метар»).
Блокирующие: Екатерина Евдокимова («Уралочка-НТМК»), Валерия Зайцева («Локомотив»), Ольга Зубарева («Динамо» Краснодао).
Либеро: Кристина Курносова («Заречье-Одинцово»).
В списке указаны клубы, в которых волейболистки выступали на момент окончания сезона-2018/19.
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