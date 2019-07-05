«Тулица» выступила против нового формата розыгрыша Высшей лиги «А»

Директор «Тулицы» Валерий Московский заявил, что команда выступает против нового формата розыгрыша Высшей лиги «А» чемпионата России. Ранее стало известно, что, согласно проекту, на предварительном этапе соревнования пройдут по круговой системе (в 2 круга, 6 туров, 22 игры). Затем состоится финал за 5-8-е, 9-12-е места (2 круга, 6 игр). В полуфинале и финале пройдут серии до трёх побед.

«Федерация предлагает туровую систему. Она предусматривает разбивку команд на пары, с турами один раз в месяц. То есть команды будут играть друг с другом по два матча, четыре игры подряд. Это предварительный этап, после которого будет полуфинал и финал. Федерация аргументирует это тем, что прошлое расписание предполагало большое количество игр и разъездов, и у команд оставалось мало времени для тренировок. В итоге из Высшей лиги «А» ни один игрок не оказался в составе сборной России, а все мы знаем, что команда в Лиге наций плохо выступила и заняла 14-е место…



Мы категорически не приветствуем такой формат! Прежде всего от этого пострадает зритель, ведь он не будет видеть команду на домашней арене. В лучшем случае волейболистки проведут в родном городе два тура, в худшем — один. Это просто катастрофа! Федерация говорит, что в 2020 году будет Олимпиада и нужно максимально рано начать к ней готовиться. Предполагается завершить чемпионат уже 12 апреля.



Предложенная схема оптимальна для молодёжных команд, ведь она больше предполагает тренировочный процесс. Но наша задача в первую очередь — привлечение людей к волейболу, спорту. Любое спортивное мероприятие — это целое шоу. Зритель должен видеть эмоции волейболисток и тренеров на площадке. А так у него будет возможность лишь дважды в год смотреть на команду», — цитирует Московского Myslo.

Главный тренер «Тулицы» Александр Перепёлкин также негативно высказывается по поводу предложенной схемы розыгрыша.



«Играть четыре матча подряд для игроков — это безумная нагрузка и травмоопасно. После игр нужно больше восстанавливаться, возможно, целую неделю. И когда же нам тренироваться? Прежде всего аргумент федерации волейбола — это повышение эффективности тренировочного процесса и моделирования международных соревнований. Но за последние семь лет только два игрока привлекались в состав национальной сборной — Александра Иванова и Ксения Кравченко. Ни одна сильнейшая лига не использует туровую систему, особенно во вторых дивизионах», — сказал тренер.