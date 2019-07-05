Женская сборная США победила Бразилию в «Финале шести» Лиги наций
Женская сборная США обыграла команду Бразилии в матче «Финала шести» Лиги наций в Нанкине (Китай) со счётом 3:1 (25:18, 25:19, 20:25, 25:21). Для американок это вторая победа в финальном раунде турнира, бразильянки потерпели первое поражение.
Лига наций. Женщины. «Финал шести». Нанкин, Китай. Группа B
США — Бразилия — 3:1 (25:18, 25:19, 20:25, 25:21).
Сборная США заняла первое место в группе и в полуфинале сыграет с победителем противостояния Китай — Италия. Бразильянки, ставшие вторыми, за выход в финал поспорят со сборной Турции. Полуфинальные матчи состоятся завтра, 6 июля.
Американки являются действующими победительницами Лиги наций. В прошлогоднем финале они обыграли сборную Турции со счётом 3:2 (17:25, 25:22, 26:28, 25:15, 15:7).
Женские сборные Бразилии и США вышли в полуфинал Лиги наций
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