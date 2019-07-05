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Семёнов и Лешуков не смогли выйти в четвертьфинал чемпионата мира

Семёнов и Лешуков не смогли выйти в четвертьфинал чемпионата мира
Волейбол / Пляжный волейбол 0

Россияне Константин Семёнов и Илья Лешуков не смогли пробиться в четвертьфинал чемпионата мира по пляжному волейболу, который проходит в Гамбурге (Германия). В 1/8 финала они проиграли представителям США Траю Бурну и Тревору Крэббу со счётом 0:2 (18:21, 18:21).

За выход в полуфинал соревнований американцы поспорят с бразильцами Андре и Джорджем.

Ранее россияне Вячеслав Красильников и Олег Стояновский вышли в четвертьфинал чемпионата мира, победив американцев Джейкоба Гибба и Тэйлора Крэбба со счётом 2:0 (21:13, 21:18). В 1/8 финала также сыграет российская пара Никита Лямин/Тарас Мыськив.

В женском турнире россиянки Надежда Макрогузова и Светлана Холомина выбыли на стадии четвертьфинала.

Чемпионат мира по пляжному волейболу в Гамбурге завершится 7 июля.

«Пляжники» Красильников и Стояновский вышли в 1/4 финала ЧМ в Гамбурге
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