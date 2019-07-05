Женская сборная России с победы стартовала на Универсиаде в Италии
Женская сборная России в 1-м туре группового этапа Универсиады в Неаполе (Италия) победила команду Таиланда со счётом 3:0 (25:14, 25:15, 25:19).
Универсиада. Неаполь, Италия. Женщины. Группа A. 1-й тур
Россия — Таиланд — 3:0 (25:14, 25:15, 25:19).
Завтра, 6 июля, подопечные Андрея Воронкова сыграют с мексиканками, 7-го — с канадками. По две лучшие команды из четырёх групп продолжат борьбу за награды.
В заявку сборной России на Универсиаду вошли:
Связующие: Елена Новик, Дарья Рысева.
Нападающие (диагональные и доигровщицы): Мария Воробьёва, Анна Лазарева, Виктория Руссу, Ксения Смирнова, Ангелина Сперскайте, Анастасия Стальная.
Блокирующие: Екатерина Евдокимова, Валерия Зайцева, Ольга Зубарева.
Либеро: Кристина Курносова.
Объявлен состав женской сборной России на Универсиаду в Неаполе
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