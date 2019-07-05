Женская сборная России с победы стартовала на Универсиаде в Италии

Женская сборная России в 1-м туре группового этапа Универсиады в Неаполе (Италия) победила команду Таиланда со счётом 3:0 (25:14, 25:15, 25:19).

Универсиада. Неаполь, Италия. Женщины. Группа A. 1-й тур

Россия — Таиланд — 3:0 (25:14, 25:15, 25:19).

Завтра, 6 июля, подопечные Андрея Воронкова сыграют с мексиканками, 7-го — с канадками. По две лучшие команды из четырёх групп продолжат борьбу за награды.

В заявку сборной России на Универсиаду вошли:

Связующие: Елена Новик, Дарья Рысева.

Нападающие (диагональные и доигровщицы): Мария Воробьёва, Анна Лазарева, Виктория Руссу, Ксения Смирнова, Ангелина Сперскайте, Анастасия Стальная.

Блокирующие: Екатерина Евдокимова, Валерия Зайцева, Ольга Зубарева.

Либеро: Кристина Курносова.