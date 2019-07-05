«Пляжники» Лямин и Мыськив не смогли выйти в четвертьфинал чемпионата мира

Россияне Никита Лямин и Тарас Мыськив не смогли пробиться в четвертьфинал чемпионата мира по пляжному волейболу, который проходит в Гамбурге (Германия). В 1/8 финала они проиграли представителям США Филипу Дальхауссеру и Николасу Люцене со счётом 0:2 (15:21, 17:21).

Ранее россияне Вячеслав Красильников и Олег Стояновский вышли в четвертьфинал чемпионата мира, победив американцев Джейкоба Гибба и Тэйлора Крэбба со счётом 2:0 (21:13, 21:18).

Ещё одна российская пара, Константин Семёнов и Илья Лешуков, не смогла выйти в четвертьфинал, проиграв американцам Траю Бурну и Тревору Крэббу со счётом 0:2 (18:21, 18:21).

В женском турнире россиянки Надежда Макрогузова и Светлана Холомина выбыли на стадии четвертьфинала.

Чемпионат мира по пляжному волейболу в Гамбурге завершится 7 июля.