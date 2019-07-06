Стояновский и Красильников пробились в полуфинал ЧМ по пляжному волейболу
Российские «пляжники» Олег Стояновский и Вячеслав Красильников вышли в полуфинал чемпионата мира, который проходит в Гамбурге (Германия). В четвертьфинале они обыграли итальянский дуэт Энрико Росси/Адриан Карамбула со счётом 21:16, 21:16.
В полуфинале российская пара встретится с Три Борном и Тревором Крэббом из США.
Никита Лямин/Тарас Мыськив и Илья Лешуков/Константин Семёнов не смогли выйти в четвертьфинал. Максим Худяков и Игорь Величко остались за бортом плей-офф.
В женском турнире россиянки Надежда Макрогузова и Светлана Холомина выбыли на стадии четвертьфинала.
Чемпионат мира по пляжному волейболу в Гамбурге завершится 7 июля. Общий призовой фонд турнира составляет $ 1 млн. Победители получат путёвку на Олимпийские игры 2020 года.
«Пляжники» Красильников и Стояновский вышли в 1/4 финала ЧМ в Гамбурге
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