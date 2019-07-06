Сборная США по волейболу одолела Китай и сыграет с Бразилией в финале Лиги наций

В полуфинальном поединке «Финала шести» женской Лиги наций, который прошёл в Нанкине (Китай), американские волейболистки в четырёх партиях выиграла у команды Китая со счётом 3:1 (25:11, 15:25, 25:17, 25:20).

Лига наций. Женщины. «Финал шести». Нанкин, Китай

Полуфинал



США — Китай — 3:1 (25:11, 15:25, 25:17, 25:20).



В финале американки сразятся со сборной Бразилии. Матч за третье место и финальная встреча состоятся 7 июля.



Действующим победителем Лиги наций является сборная США. В прошлогоднем финале американки обыграли команду Турции со счётом 3:2 (17:25, 25:22, 26:28, 25:15, 15:7).



Женская сборная России на предварительном этапе выиграла лишь три матча из 15 и заняла 14-е место в турнирной таблице.