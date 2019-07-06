Российские волейболисты одержали вторую победу на Универсиаде

Мужская сборная России по волейболу одержала вторую победу на Универсиаде в Неаполе. Подопечные Алексея Вербова обыграли команду Южной Кореи со счётом 3:0 (25:17, 25:22, 25:18).

Накануне россияне выиграли у соперников из Португалии со счётом 3:1 (24:26, 25:15, 25:20, 25:17).

7 июля в следующем матче группового этапа сборная России сыграет с командой Китая, а 8-го — с волейболистами из США.

На предварительном этапе у мужчин выступает 20 команд. Они разбиты на четыре группы. По две лучшие команды из каждой группы продолжат борьбу за награды, остальные примут участие в утешительном турнире за 9–20-е места.

Волейбол. Универсиада. Неаполь, Италия

Мужчины. Группа В. Второй тур

Россия — Южная Корея — 3:0 (25:17, 25:22, 25:18).