Женская сборная Китая по волейболу стала бронзовым призёром Лиги наций
В матче за третье место «Финала шести» женской Лиги наций, который прошёл в Нанкине, сборная Китая в четырёх сетах взяла верх над командой Турции со счётом 3:1 (25:23, 25:15, 20:25, 25:21) и завоевала бронзовые награды.
Лига наций. Женщины. «Финал шести». Нанкин, Китай
Матч за третье место
Турция — Китай — 1:3 (23:25, 15:25, 25:20, 21:25).
Напомним, в финале американские волейболистки встретятся со сборной Бразилии. Матч состоится 7 июля.
Действующим победителем Лиги наций является сборная США. В прошлогоднем финале американки обыграли команду Турции со счётом 3:2 (17:25, 25:22, 26:28, 25:15, 15:7).
Женская сборная России на предварительном этапе выиграла лишь три матча из 15 и заняла 14-е место в турнирной таблице.
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