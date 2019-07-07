Женская сборная Китая по волейболу стала бронзовым призёром Лиги наций

В матче за третье место «Финала шести» женской Лиги наций, который прошёл в Нанкине, сборная Китая в четырёх сетах взяла верх над командой Турции со счётом 3:1 (25:23, 25:15, 20:25, 25:21) и завоевала бронзовые награды.

Лига наций. Женщины. «Финал шести». Нанкин, Китай

Матч за третье место

Турция — Китай — 1:3 (23:25, 15:25, 25:20, 21:25).

Напомним, в финале американские волейболистки встретятся со сборной Бразилии. Матч состоится 7 июля.

Действующим победителем Лиги наций является сборная США. В прошлогоднем финале американки обыграли команду Турции со счётом 3:2 (17:25, 25:22, 26:28, 25:15, 15:7).

Женская сборная России на предварительном этапе выиграла лишь три матча из 15 и заняла 14-е место в турнирной таблице.