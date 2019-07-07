Женская сборная США второй раз подряд выиграла волейбольную Лигу наций
Сборная США по волейболу в решающем матче «Финала шести» женской Лиги наций в Нанкине (Китай) одержала волевую победу над командой Бразилии со счётом 3:2 (20:25, 22:25, 25:15, 25:21, 15:13).
Лига наций. Женщины. «Финал шести». Нанкин, Китай
Финал
Бразилия — США — 2:3 (25:20, 25:22, 15:25, 21:25, 13:15).
Ранее бронзовые медали завоевали китайские волейболистки, которые взяли верх над Турцией со счётом 3:1 (25:23, 25:15, 20:25, 25:21).
В 2018 году победителем Лиги наций также стала сборная США. В прошлогоднем финале американки обыграли команду Турции со счётом 3:2 (17:25, 25:22, 26:28, 25:15, 15:7).
Женская сборная России на предварительном этапе выиграла лишь три матча из 15 и заняла 14-е место в турнирной таблице.
Женская сборная Китая по волейболу стала бронзовым призёром Лиги наций
- 7 июля 2019
-
17:02
-
16:46
-
15:32
-
14:09
-
13:06
- 6 июля 2019
-
20:18
-
19:31
-
17:33
-
16:42
-
14:57
-
11:43
-
00:04
- 5 июля 2019
-
19:56
-
17:22
-
17:05
-
16:38
-
16:32
-
15:44
-
15:20
-
14:55
-
14:25
-
13:00
-
12:06
-
11:39
-
10:58
-
10:17
-
09:05
- 4 июля 2019
-
23:44
-
20:00
-
17:10
-
16:01
-
15:55
-
14:32
-
13:08
-
12:30
Партнерский контент