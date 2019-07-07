Красильников: немного не верим со Стояновским, что стали чемпионами мира

Российский волейболист Вячеслав Красильников поделился впечатлениями от победы на чемпионате мира по пляжному волейболу, которая стала первой в истории России. Также Красильников и Олег Стояновский завоевали лицензию для выступления на Олимпийских играх 2020 года в Токио.

«Немного не верим, что стали чемпионами мира. Хотя и очень уверены в своих силах были, уверены, что выиграем. Я старался держать игру под контролем, именно в эмоциональном плане, создавать атмосферу Олегу, чтобы он комфортно себя чувствовал. И в конце это дало свои плоды. Олег вышел, подал пару эйсов, поставил пару блоков защиты, и всё сработало – мы чемпионы мира. Ощущение крутое, но всё спокойно как-то. Завтра лететь уже в Штаты, готовиться к следующему турниру», — сказал Красильников.

Видео доступно в «инстаграме» сборной России по волейболу.