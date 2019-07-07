Российские волейболистки вышли в плей-офф Универсиады с первого места в группе

Женская сборная России по волейболу одержала победу над командой Канады в заключительном матче группы А на летней Универсиаде в Неаполе со счётом 3:1 (25:17, 19:25, 25:21, 25:15).
Подопечные Андрея Воронкова вышли в плей-офф с первого места в подгруппе. В четвертьфинале сборная России сыграет с командой Чехии, ставшей второй в группе С. Матч пройдёт 9 июля.
В женском волейбольном турнире Универсиады 16 команд разделены на четыре квартета и играют в один круг. По две лучшие сборные из каждой группы продолжат борьбу за награды, остальные примут участие в утешительном турнире за 9-16-е места.
На Универсиаде-2017 в Тайване женская сборная России завоевала золото.
Универсиада. Волейбол. Женщины
Группа А. Третий круг
Россия – Канада — 3:1 (25:17, 19:25, 25:21, 25:15).
- 7 июля 2019
-
19:11
-
19:00
-
17:28
-
17:02
-
16:46
-
15:32
-
14:09
-
13:06
- 6 июля 2019
-
20:18
-
19:31
-
17:33
-
16:42
-
14:57
-
11:43
-
00:04
- 5 июля 2019
-
19:56
-
17:22
-
17:05
-
16:38
-
16:32
-
15:44
-
15:20
-
14:55
-
14:25
-
13:00
-
12:06
-
11:39
-
10:58
-
10:17
-
09:05
- 4 июля 2019
-
23:44
-
20:00
-
17:10
-
16:01
-
15:55