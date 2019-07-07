Российские волейболистки вышли в плей-офф Универсиады с первого места в группе

Женская сборная России по волейболу одержала победу над командой Канады в заключительном матче группы А на летней Универсиаде в Неаполе со счётом 3:1 (25:17, 19:25, 25:21, 25:15).

Подопечные Андрея Воронкова вышли в плей-офф с первого места в подгруппе. В четвертьфинале сборная России сыграет с командой Чехии, ставшей второй в группе С. Матч пройдёт 9 июля.

В женском волейбольном турнире Универсиады 16 команд разделены на четыре квартета и играют в один круг. По две лучшие сборные из каждой группы продолжат борьбу за награды, остальные примут участие в утешительном турнире за 9-16-е места.

На Универсиаде-2017 в Тайване женская сборная России завоевала золото.

Универсиада. Волейбол. Женщины

Группа А. Третий круг

Россия – Канада — 3:1 (25:17, 19:25, 25:21, 25:15).