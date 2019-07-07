Шевченко: у Красильникова и Стояновского была чёткая задача – победить на ЧМ

Президент Всероссийской федерации волейбола Станислав Шевченко прокомментировал победу Вячеслава Красильникова и Олега Стояновского на чемпионате мира по пляжному волейболу в Гамбурге.

«Как же здорово ребята провели весь турнир! Просто нет слов. Соперники им попались сильные: Штаты, Италия, снова Штаты. Немцы в финале на своей площадке отлично играли. Но выдержали! Было видно, что Слава и Олег нацелены на результат и добились того, что планировалось.

Хотелось бы отметить работу тренерского штаба, с которым мы договорились сосредоточить внимание прежде всего на чемпионате мира. Красильников и Стояновский выступали на различных турнирах, что-то выигрывали, могли бы, наверняка, выигрывать и больше, но стояла чёткая задача – победить в Гамбурге. И с её решением ребята и тренерский штаб отлично справились.

Красильников и Стояновский сосредоточены на волейболе, не отвлекаются на разные второстепенные моменты. Они просто умницы.

Что больше всего впечатлило? Их концентрация. Слава Красильников – эмоциональный человек. Но сегодня он был абсолютно холоден и собран. Говорите, в полуфинале немножко занервничал? Извините, это чемпионат мира. Не во дворе люди играли. Теперь после такого результата даже непонятно, у какого волейбола будет выше популярность в нашей стране — классического или пляжного», — приводит слова Шевченко «Команда России».