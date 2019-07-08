Щербинин: в Москве я был в зоне комфорта

Блокирующий Дмитрий Щербинин прокомментировал подписание контракта с новосибирским «Локомотивом». 29-летний волейболист на протяжении всей карьеры защищал цвета московского «Динамо»: в 2006 году Дмитрий начал выступления за фарм-клуб «Динамо»-2 в Высшей лиге «А», а 12 апреля 2008-го провёл первый матч в Суперлиге за основную команду.

«Сумки пока ещё не собраны, но семья уже, как говорится, на низком старте. Вещи будем постепенно перевозить. А жена с сыном приедут ближе к началу сезона. Ведь команда отправляется на сборы в Болгарию, вернёмся в начале сентября. Надеюсь, нам дадут пару дней выходных, тогда и семью уже перевезу.



В Москве я был, как говорится, в зоне комфорта. За долгие годы, проведённые в «Динамо», знал в клубе всё от «А» до «Я». Был в хороших отношениях со всеми сотрудниками. Но и перемены меня не пугают. Это новый вызов, новый этап в жизни. Мы с генеральным директором «Локомотива» Романом Валерьевичем Станиславовым давно знакомы. И когда поступило предложение перейти в «Локомотив», я даже не сомневался.



Победа в финале Кубка России в Новосибирске в 2008 году? Тот финал остался у меня в памяти на всю жизнь. Я был совсем молодым игроком и впервые вышел на площадку в составе команды Суперлиги. И потом, когда приезжал в «Север» на другие матчи, всегда вспоминал ту победу. Да и вообще мне Новосибирск нравится, там у меня и друзья есть. Так что не чужой мне город», — цитирует Щербинина официальный сайт «Локомотива».

Дмитрий также оценил выступление сборной России в Лиге наций. Подопечные Туомаса Саммельвуо вышли в «Финал шести».



«Смотрел матчи в Уфе, несколько игр в Бразилии и Австралии. Ребята – молодцы! Уверенно играли. Даже когда несколько ведущих игроков – Егор Клюка, Дмитрий Волков – уехали, на результате это не сильно сказалось. Было видно, что все волейболисты настроены серьёзно, хотят себя показать. В Австралии выиграли все три матча, в Бразилии победили дважды», — сказал Щербинин.