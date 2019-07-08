Состав АСК пополнит французский диагональный

Нижегородский АСК подпишет контракт с 25-летним французским диагональным Джоном Вендтом, сообщает «Спорт Бизнес Online». Ранее волейболист выступал за французские «Канны» (2012-2014) и «Нарбонну» (2014-2017), бельгийский «Линдеманс» (2017/18) и турецкий «Милли Пиянго» (2018/19).



В минувшем сезоне Вендт стал вторым бомбардиром турецкой команды, набрав 362 очка в 19 матчах. В первом раунде плей-офф «Милли Пиянго» проиграл «Фенербахче» (0-3), а в серии за пятое место победил «Токат» (2-0).



Вендт – серебряный призёр юношеского чемпионата Европы U19 (2011).



АСК стал победителем Высшей лиги «А» и завоевал путёвку в Суперлигу. В конце июня стало известно, что состав команды пополнил доигровщик Александр Маркин.

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