Стояновский: на минувшем чемпионате мира Красильников был очень расстроен
Россиянин Олег Стояновский поделился впечатлениями от победы на чемпионате мира по пляжному волейболу в Гамбурге (Германия). В финале Стояновский и Вячеслав Красильников обыграли немцев Клеменса Виклера и Юлиуса Толе со счётом 2:1 (19:21, 21:17, 15:11).
«Это потрясающий результат для Красильникова, ведь на минувшем чемпионате мира в Вене он был так расстроен после полуфинала. Это огромное достижение для него. Никаких слов не нужно. Это невероятно. Я не могу описать свои чувства. Я выиграл мэйджор несколько лет назад, а теперь такой успех. Именно ради этого я работал много лет», — приводит слова Стояновского официальный сайт Международной федерации волейбола.
Победа на турнире помогла россиянам получить лицензию на Олимпийские игры 2020 года.
Шевченко: у Красильникова и Стояновского была чёткая задача – победить на ЧМ
- 8 июля 2019
-
11:08
-
10:48
-
10:30
-
10:23
-
10:17
-
09:49
-
09:13
-
09:07
-
01:04
- 7 июля 2019
-
23:49
-
22:57
-
19:11
-
19:00
-
17:28
-
17:02
-
16:46
-
15:32
-
14:09
-
13:06
- 6 июля 2019
-
20:18
-
19:31
-
17:33
-
16:42
-
14:57
-
11:43
-
00:04
- 5 июля 2019
-
19:56
-
17:22
-
17:05
-
16:38
-
16:32
-
15:44
-
15:20
-
14:55
-
14:25
Партнерский контент