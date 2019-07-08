Стояновский: на минувшем чемпионате мира Красильников был очень расстроен

Россиянин Олег Стояновский поделился впечатлениями от победы на чемпионате мира по пляжному волейболу в Гамбурге (Германия). В финале Стояновский и Вячеслав Красильников обыграли немцев Клеменса Виклера и Юлиуса Толе со счётом 2:1 (19:21, 21:17, 15:11).

«Это потрясающий результат для Красильникова, ведь на минувшем чемпионате мира в Вене он был так расстроен после полуфинала. Это огромное достижение для него. Никаких слов не нужно. Это невероятно. Я не могу описать свои чувства. Я выиграл мэйджор несколько лет назад, а теперь такой успех. Именно ради этого я работал много лет», — приводит слова Стояновского официальный сайт Международной федерации волейбола.

Победа на турнире помогла россиянам получить лицензию на Олимпийские игры 2020 года.