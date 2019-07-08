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Толе: россияне в финале подавали на очень высоком уровне

Толе: россияне в финале подавали на очень высоком уровне
Волейбол / Пляжный волейбол 0

Немцы Юлиус Толе и Клеменс Виклер прокомментировали поражение в финале чемпионата мира по пляжному волейболу в Гамбурге (Германия). Они уступили россиянам Вячеславу Красильникову и Олегу Стояновскому со счётом 1:2 (21:19, 17:21, 11:15).

«Россияне в финале подавали на очень высоком уровне. На протяжении трёх партий они допустили много ошибок, особенно в первой. Но когда они выигрывали очко, то затем всегда здорово подавали. Это и стало решающим моментом», — приводит слова Толе официальный сайт Международной федерации волейбола.

«Мы хотим и дальше улучшать свою игру. Мы хотим стать сильнее. Впереди ещё будут крупные турниры, будем к ним готовиться. Надеюсь, выступим так же хорошо или даже лучше», — сказал Виклер.

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