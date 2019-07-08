Формат мужского клубного чемпионата мира будет изменён

Клубный чемпионат мира в следующем сезоне пройдёт в новом формате. Международная федерация волейбола решила отойти от проведения полноценного турнира с групповым этапом и плей-офф. Ожидается, что в этом сезоне будет проведён лишь один матч между победителями европейской Лиги чемпионов и чемпионом Южной Америки.
Встреча между итальянским клубом «Любе Чивитанова» и бразильским «Сада Крузейро» может состояться в Индии в декабре 2019 года. Предполагается, что игра пройдёт в Ченнае, но индийская сторона пока официально это не подтвердила.
FIVB также намерена проанализировать календарь и, возможно, представить новый формат клубного чемпионата мира с участием шести или восьми команд.
Формат женского клубного чемпионата мира останется прежним — восемь команд поспорят за титул в Китае, сообщает Webvolei.
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