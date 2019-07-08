«Динамо-ЛО» тепло попрощалось с семью игроками

«Динамо-ЛО» (Ленинградская область) на своём официальном сайте обратилось к семи игрокам, покинувшим команду в межсезонье. Это связующий Денис Петров, блокирующие Леонид Кузнецов, Сергей Рохин и Светослав Гоцев, либеро Евгений Галатов, доигровщики Денис Шипотько и Денис Бирюков.

«Все годы в команде Денис был основополагающим игроком на площадке, а вне её – весёлым парнем, обожающим шутки и розыгрыши. Удачи, Дэн, мы обязательно встретимся снова!



Мы благодарим Леонида за надёжность на сетке, эмоциональность, бойцовский характер. Удачи, Леня, пусть всё будет хорошо!



Спасибо Галатову за отличную защиту и приём, жёсткость на площадке и приветливость в жизни, самый спокойный человек команды! Удачи, Женя, желаем тебе осуществить все твои планы!



От души благодарим Дениса Шипотько за его опыт, солидность и стабильность, которые он никогда не забывал брать с собой на площадку и которые всегда были к месту и ко времени. Удачи, Денис, желаем тебе успешных сезонов в дальнейшем!

Благодарим Сергея за постоянную угрозу на подаче, отличную атаку и блок, добродушие и весёлый характер. Удачи, пусть у тебя всё получится!



Мы благодарим Светослава за самоотдачу, эмоциональность, надёжный блок и коварную подачу. Удачи тебе, Слави — в клубе и сборной Болгарии! Наше душевное спасибо Денису за его мастерство, хитрость и вариативность на площадке, скорость принятия решений в атаке. Удачи, Дэн, пусть всё сложится!» — говорится в сообщении.

По итогам предварительного этапа российской Суперлиги команда из Ленинградской области заняла 12-е место. По результатам плей-аут подопечные Олега Согрина стали девятыми. Это лучший результат в истории клуба.