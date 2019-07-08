Мужская сборная Словении сыграет в Лиге наций в 2020 году

Мужская сборная Словении выиграла Кубок претендентов и завоевала право выступить в Лиге наций 2020 года. В турнире, который состоялся в Любляне (Словения), приняли участие шесть сборных — Беларусь, Чили, Куба, Египет, Турция и Словения.
В финале словенцы обыграли команду Кубы со счётом 3:0 (26:24, 25:21, 25:21). Самым результативным игроком встречи стал словенский доигровщик Клемен Чебуль, набравший 18 очков.
По итогам предварительного этапа Лиги наций первое место в турнирной таблице заняла сборная Бразилии. Команда России, выигравшая 12 матчей из 15, стала третьей.
Последней в таблице стала сборная Китая, проигравшая 14 матчей. Однако азиатская команда входит в число основных участников Лиги наций и не может вылететь из турнира. Поэтому Лигу наций покинула команда Португалии, ставшая 15-й (2 победы, 13 поражений, 7 очков). Её место в турнире займёт Словения.
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