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Игроков сборной Ирана на 4 часа задержали в аэропорту Чикаго

Игроков сборной Ирана на 4 часа задержали в аэропорту Чикаго
Волейбол / Международный волейбол 0

Волейболистов сборной Ирана задержали на 4 часа в аэропорту Чикаго (США), куда команда прилетела для участия в «Финале шести» Лиги наций, сообщается в «твиттере» ISNA. Министерство иностранных дел Ирана по этому поводу выразило протест через посла Швейцарии в Тегеране Маркуса Лейтнера, так как между Ираном и США отсутствуют дипломатические связи.

«Если США не могут обеспечить справедливое и непредвзятое отношение, то им лучше прекратить принимать спортивные соревнования», — говорится в заявлении.

Сборная Ирана сыграет в группе B с командами Бразилии и Ирана. В группу A попали команды США, России и Франции.

Расписание матчей
Группа А
11 июля. 00:30 мск. США – Франция.
12 июля. 01:00. Россия – Франция.
13 июля. 01:00. США – Россия.

Группа В
11 июля. 03:30. Бразилия – Польша.
12 июля. 04:00. Иран – Польша.
13 июля. 04:00. Бразилия – Иран.

Стало известно расписание матчей сборной России в «Финале шести» Лиги наций
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