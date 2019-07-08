Игроков сборной Ирана на 4 часа задержали в аэропорту Чикаго

Волейболистов сборной Ирана задержали на 4 часа в аэропорту Чикаго (США), куда команда прилетела для участия в «Финале шести» Лиги наций, сообщается в «твиттере» ISNA. Министерство иностранных дел Ирана по этому поводу выразило протест через посла Швейцарии в Тегеране Маркуса Лейтнера, так как между Ираном и США отсутствуют дипломатические связи.

«Если США не могут обеспечить справедливое и непредвзятое отношение, то им лучше прекратить принимать спортивные соревнования», — говорится в заявлении.



Сборная Ирана сыграет в группе B с командами Бразилии и Ирана. В группу A попали команды США, России и Франции.

Расписание матчей

Группа А

11 июля. 00:30 мск. США – Франция.

12 июля. 01:00. Россия – Франция.

13 июля. 01:00. США – Россия.



Группа В

11 июля. 03:30. Бразилия – Польша.

12 июля. 04:00. Иран – Польша.

13 июля. 04:00. Бразилия – Иран.